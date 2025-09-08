RTÜK Başkanı Şahin'den silahlı saldırıya ilişkin yayıncılara uyarı

İzmir'de hain saldırı...

Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

16 yaşındaki saldırgan, kar maskesi takıp karakola ateş açtı.

İKİ POLİS ŞEHİT OLDU

Saldırıda iki polis şehit oldu, ikisi polis üç kişi yaralandı.

Yaralı polislerden birinin durumu ağır.

RTÜK BAŞKANI'NDAN UYARI

Polis, saldırganı gözaltına alırken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin'den dikkat çeken bir uyarı geldi.

TEYİT EDİLMİŞ BİLGİLER VURGUSU

Ebubekir Şahin, Balçova ilçesindeki polis merkezine yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Böylesi kritik ve acı verici dönemlerde yayıncılarımızın, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara riayet etmeleri ve teyit edilmemiş bilgileri kamuoyuna aktarmamaları hayati önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

RTÜK Başkanı Şahin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Balçova'da polis merkezine yönelik gerçekleşen menfur saldırı sonucu şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, böylesi kritik ve acı verici dönemlerde yayıncılarımızın, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara riayet etmeleri ve teyit edilmemiş bilgileri kamuoyuna aktarmamaları hayati önem taşımaktadır. Bu vesileyle vatanımızın birlik ve beraberliği uğruna canını feda eden tüm kahramanlarımızı bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin başı sağ olsun."