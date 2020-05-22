RTÜK, Ülke TV kararını açıkladı

Sevda Noyan'ın sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verildi.

Ülke TV'de sunduğu Arafta Sorular programına konuk olan Sevda Noyan, yaptığı açıklamalar nedeniyle uzun süre Türkiye'nin gündeminde kalmıştı.

"EN AZ 50 KİŞİYİ..."

Darbe söylentileri üzerine konuşan Sevda Noyan, "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk... Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın; bizim aile 50 kişiyi götürür. Bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır." ifadelerini kullanmıştı.

RTÜK'ün programla ilgili vereceği karar oldukça merak ediliyordu.

3 KEZ PROGRAM DURDURMA CEZASI

RTÜK, Sevda Noyan’ın sözleriyle yayında “toplumun kin ve düşmanlığa tahrik edildiği; toplumda nefret duyguları oluşturulduğu” gerekçesiyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi.

Sevda Noyan, komşularını ölümle tehdit etti VİDEO