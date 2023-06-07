RTÜK’ten Halk TV, Tele 1, Flash TV ve FOX TV’ye idari para cezası Radyo ve Televizyon Üst Kurulu; Halk TV, Tele 1, Flash TV ve FOX TV’ye idari para cezası uyguladı. Cezaların çoğu, seçim gecesi söylemlerinden geldi.

İHA

RTÜK, haftalık olağan toplantısında izleme raporlarını görüştü.

Masadaki raporlar ağırlıklı olarak seçim yayınlarına ilişkin oldu.

FOX’un seçim gecesi yayınında program konuğu Çiğdem Toker’in söylemleri masaya yatırıldı.

Sokağa çağıran Toker yüzünden FOX TV'ye ceza

Yayında Toker’in “Aslında şu an bir hukuk devletinin normlarını, standartlarını taşımıyor bu ülke. Bu yönetim taşımıyor yani. Dolayısıyla dediğim gibi serbest seçimlerle bir siyasal iktidar el değiştirebilir mi sorusu artık kritik bir soru haline gelmiştir. Bence bu bağlamda biraz da aslında şunu demek istiyorum; demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir.” şeklindeki sözlerinin kamuoyunda da tepki topladığı hatırlatıldı.

İlgili uzman raporunu ele alan Üst Kurul, yayıncı kanalın yasa ihlali yaptığını tespit ederek, FOX TV’ye üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Halk TV'deki sözler ceza aldı

Halk TV’te İsmail Küçükkaya’nın sunduğu “Yeni Bir Sabah” programına konuk olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın demokrasi karşıtı ifadeleri de RTÜK radarına takıldı.

Özdağ’ın “Ama seçimin sonucuna politik olarak saygım yok, olmayacak da. Çünkü yanlış bir tercih kullanıldı” sözleri, yayıncı kanal Halk TV’ye yaptırım getirdi.

RTÜK, Halk TV’ye üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Tele 1'in senaryoları pahalıya patladı

Seçim için sihirli, özel oy pusulalarının hazırlandığı, muhalefete verilecek oyların sandıklar kapandıktan sonra buharlaşacağı ve yerine iktidar oylarının belireceği şeklindeki beyanlar Tele 1’e pahalıya patladı.

“18 Dakika” programındaki Merdan Yanardağ’ın sözlerini inceleyen Üst Kurul, yayıncılık ilkelerini ihlal eden kanala idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Tele 1’in başka bir seçim yayınında sandık sonuçlarına ilişkin açıklamaları RTÜK izleme uzmanları tarafından raporlaştırıldı.

Yayında Merdan Yanardağ’ın “Şimdi ben bu sonuçların meşruiyetinin son derece tartışmalı olduğunu düşünüyorum” şeklindeki ve buna benzer beyanlarını değerlendiren Üst Kurul, toplantıda Tele 1 hakkında usulsüz tele-alışveriş yayınlarından dolayı da yaptırım kararı aldı.

Enginyurt yayını ceza getirdi

Milletvekili Cemal Enginyurt’un Flash Haber’deki açıklamaları yayıncı kanala yaptırım getirdi.

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Ogan’a ilişkin açıklamalarda bulunan Enginyurt’un ifadelerini ekrana taşıyan Flash Haber, idari para cezası müeyyidesi aldı.

Ayrıca hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında yaşayan kaçak Erk Acarer’in yayın konuğu yapılması ve Acarer’in iddiaları da Flash Haber’e ceza getirdi.