RTÜK'ten Halk TV'ye ceza! 5 kez program durdurma kararı Halk Tv yayınında, Ankara’daki saldırıyla ilgili Ayşenur Arslan ve Altın Portakal hakkında açıklama yapan Ezel Akay’ın sözleri RTÜK tarafından incelendi. Yayın ihlalleri gereği ceza uygulanmasına karar verildi.

ensonhaber.com

Muhalefete yakınlığıyla bilinen kanallarda terör seviciliği bitmiyor.

Bunların başında ise Halk Tv geliyor...

Kanalda yer alan 'Medya Mahallesi' programında skandalların ardı arkası kesilmiyor.

İki ayrı günde sarf edilen sözler Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından incelemeye alındı.

Program durdurma ve para cezası

Haftalık olağan toplantıda Halk TV hakkındaki iki farklı izleme raporu görüşüldü.

Kanala, iki ayrı programdaki yayın ihlalleri nedeniyle 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verdi.

Ayşenur Arslan'dan terör propagandası

Programın sunucusu Ayşenur Arslan, 1 Ekim'de terör örgütü PKK tarafından Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen saldırıya yönelik skandallar ifadeler kullandı.

Arslan, şu sözlerle tepki çekti:

Kendini patlattığı söylenen o kişi, terörist, belki de üzerindeki ya da arabada patlayıcının uzaktan kumandalı olduğunu bilmiyordu. Çünkü; o kadar manasız ki... Gelip hiç bir şey yapamadan, hiçbir şey yapamadan... Hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız aykırı. Durup dururken kendini patlatmış.

"Düz kontak çalıştıracaksınız"

Hadi geçin onu, hem çok film izliyorum hem de Türkiye'de yaşıyorum netice itibariyle. Aklıma takılan sorulardan biri, iddia da edemem elbette bir fantezi olarak görüp geçin.



Ama bir arabanın şoförü öldürülerek, neden Ankara'da bir araba o kadar kolaydır ki; düz kontak çalıştıracaksınız, bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken, gecenin bir vakti diyelim ki neden Kayseri'de birini öldürerek 'Ben geliyorum hey, bak ben yola çıktım bombalarımla. Bombalar sırtımızda, tabanca belimizde' di mi?! Nedir yani..

Bunun üzerine alınan kararda, "Yayıncılık hizmetleri terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde sunamaz." hükmünün ihlal edildiği belirlendi.

Bakanlığa tepki gösterildi

Öte yandan programın bir başka gününde de yine terör seviciliği yapıldı.

Bir konuğun Kültür ve Turizm Bakanlığının FETÖ'yü savunan bir filmin 60. Altın Portakal Film Festivali'nde gösterilmesine tepki olarak desteğini çekmesine ilişkin kullandığı ifadelerin de "dayanaktan yoksun olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni suçlayıcı ve töhmet altında bırakıcı" şekilde yayıncılık ilkelerini ihlal ettiğine hükmedildi.

Yönetmen Ezel Akay’ın sanatçılara, gazetecilere, yazarlara yönelik baskılara son verilmesi talebini ifade eden cümlesi, eleştiri sınırını aştığı gerekçesiyle Halk TV’ye yüzde 3 idari para cezası verildi.