Rus milyarder Roman Abramoviç'in yatları 1 yıldır Muğla açıklarında Roman Abramoviç'in lüks yatı 'Eclipse" Muğla'nın Bodrum ilçesinde, diğer yatı 'My Solarİs' ise Göcek'te demir attı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekatın ardından Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle Rus milyarder Roman Abramoviç'in 'Eclipse' ve 'My Solaris' isimli lüks yatları Türkiye'ye geldi.

Geçen yıl 21 Mart'ta Bodrum'a gelen 'My Solaris', yaklaşık 9 aylık bekleyişin ardından önce Marmaris'e daha sonra Göcek'e götürülerek demirlendi.

Rus milyarderin bir diğer yatı olan 'Eclipse' ise aylar sonra Marmaris ve Göcek açıklarından Bodrum'a getirildi.

Ne zamana kadar kalacağı bilinmiyor

İçmeler açıklarına demirleyen 'Eclipse'nin bekleyişi sürerken, ne zamana kadar Bodrum'da kalacağı ise bilinmiyor.

164 metre uzunluğundaki 22 metre genişliğindeki 6 katlı yatın özellikleri ise dikkat çekiyor.

Piyasa değeri 1,2 milyar dolar

Piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar dolar olan 'Eclipse'de 3 yüzme havuzu, özel sinema salonları, dalış ve su sporları ekipmanları ve iki mini denizaltı bulunuyor.

Öte yandan, Bermuda Adaları bayraklı My Solaris 139 metre boyunda, 26 metre genişliğindeki yatta, helikopter pisti, yüzme havuzu yer alıyor.

Ukraynalı sporcular protesto etti

21 Mart 2022'de My Solaris’in, gemi yanaşma iskelesine yanaşacağı sırada savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyen ve Bodrum'da bulunan Ukraynalı yelken sporcuları, bir bota binerek Kumbahçe açıklarına gelip, protestoda bulundu.

Ukrayna bayrakları açan sporcular, savaşa hayır sloganı attı.