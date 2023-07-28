Ruslar Antalya tatilini hesaplandı! Uçak dahil 2 bin 200 dolar... Her yıl Antalya'ya adeta Rus turist akını yaşanıyor. Bölgeyi fazlaca tercih eden Ruslar, Antalya tatilini hesapladı. Buna göre uçak biletleri dahil 200 bin ruble yani 2 bin 200 dolar (59 bin 400 TL) fiyat çıkarıldı.

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Türkiye’nin gözde turizm beldelerinden biri Antalya.

Her yıl yaz sezonunda milyonlarca yerli ve yabancı misafir ağırlayan Antalya’ya bu sefer de ilgi artarak çoğaldı.

Bölgeye özellikle Rusya’dan gelen turistlerin çoğunlukta olduğu biliniyor.

Rus turistlerin ülkemize alakası devam ederken, bir Rus medyasında Antalya'da tatil yapmanın maliyeti yer aldı.

Moskovskiy Komsomolets gazetesi, bu yaz önceki yıllara nazaran Türkiye’ye tatil fiyatlarının istikrarlı seyir ettiğini yazdı.

Antalya'da tatil 2 bin 200 dolara patlıyor

Buna göre, bir haftalık Antalya tatilinin fiyatı 200 bin ruble yani 2 bin 200 dolar(59 bin TL) civarında olduğu belirtildi.

Uçak ve otel fiyatları

Ayrıca, Moskova Antalya gidiş dönüş uçak bileti fiyatlarının da 23 bin rubleden (256 dolar) başladığı aktarıldı.

Antalya’nın merkezinde 4 yıldızlı bir otelde iki kisi bir hafta yarım pansiyon konaklama bedeli ise 100 bin ruble olarak belirlenirken, her şey dahil otellerde fiyat 150 bin rubleye (45 bin TL) çıkıyor.