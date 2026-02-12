Ruşen Çakır: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini sıktığım için linç edildim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Grup toplantısında kürsüde önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemeye gelen gazeteciler arasında Ruşen Çakır da vardı.

CUMHURBAŞKANI İLE TOKALAŞTI

O sırada muhalif kimliğiyle bilinen Ruşen Çakır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geldiği, selam verdiği ve tokalaştığı görüldü.

Ruşen Çakır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaştığı anlar, grup toplantısının en dikkati çeken karelerinden oldu.

FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Ruşen Çakır, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

LİNÇLENDİ

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine muhalifler, Ruşen Çakır'a tepki göstermeye başladı.

"İÇİM RAHAT"

Ruşen Çakır ise linçlenme sonrası yaptığı açıklamada, "Erdoğan’ın elini sıkmam yeni bir linçe neden oldu. Bu konuda içimin rahat olduğunu herkese söyleyebilirim. Yanlış bir şey yok." dedi.