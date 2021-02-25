Rusların en çok ziyaret etmek istediği ülke Türkiye

Rusların en çok ziyaret etmek istediği ülke Türkiye

Rusya'da yapılan ankette Ruslar, Türkiye'yi yeni turizm yılında en çok ziyaret etmek istenen ülkeler arasında en başta gösterdi.

Koronavirüsle mücadelede sonrası alınan tedbirlerle birlikte Türkiye'ye gelen turist sayısında düşüş yaşandı.

Rusya'daki tur operatörleri de Türkiye'de devam eden koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kısıtlamalarla Türkiye'deki resort bölgelere uçuşlarını bir süreliğine durdurdu.

Pandemiyle gelen önlemlerle birlikte Rus turistlerin de Türkiye özlemi arttı.

2021 yaz turizmi için faaliyetlerine başlayan Rus turizm şirketleri de araştırmalarını bu doğrultuda sürdürüyor.

Rus şirketi Yandex.Travel’ın da yaklaşık 10 bin kişiyle gerçekleştirdiği ankette, katılımcılara 2021’deki tatil planlarına ilişkin sorular yöneltildi.

ÜLKE SINIRLARININ TÜMÜYLE AÇILMASI BEKLENİYOR

Anket sonuçlarına göre, Rusların yüzde 60’ı yıl sonuna kadar ülke sınırlarının tümüyle açılmasını beklediğini, yüzde 68'i ise diğer ülkeleri kısıtlama olmaksızın ziyaret etme imkanının tatil planlarını etkileyeceğini belirtti.

EN ÇOK HANGİ ÜLKEYE GİTMEK İSTİYORSUNUZ

Anket katılımcıları, Türkiye’yi bu yıl da en çok ziyaret etmek istedikleri ülkeler arasında gösterirken, bu grupta ayrıca İtalya, Tayland, İspanya ve Mısır yer aldı.

Geçen yıl ağırladığı 2 milyon 128 bin 758 Rus turistle Türkiye, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.