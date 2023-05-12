Rüşvet davasından tutuklanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'a tahliye
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Beşiktaş Belediyesi'ne polis tarafından yapılan operasyonu kapsamında 2014 ve 2018 yılları arasında yönetim kadrosunda bulunan kişiler gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Çıkar amaçlı örgüt kurma", "Rüşvet" ve "İrtikap" suçlarından iki yıldır süren soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla yakalanarak emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Beşiktaş Belediyesine yönelik "rüşvet ve irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen 15 şüpheliden, aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 3'ü tutuklandı.

Tahliye edildi

Davanın yargılanma süreci devam edildi..

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu yargılanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı ile 2 sanığın tahliyesine karar verdi.

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