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    Rusya Ankara Büyükelçiliği'nden Gorbaçov için yas defteri

    Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov’un ölümüyle ilgili yas defteri açılacak.
    • 01.09.2022 - 18:43
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    Rusya Ankara Büyükelçiliği'nden Gorbaçov için yas defteri

    Eski Sovyetler Birliği’nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, 91 yaşında hayatını kaybetti.

    Gorbaçov, aldığı kritik kararlarla Sovyetler tarihine damgasını vurdu.

    Gorbaçov için yas defteri

    Rusya Ankara Büyükelçiliği tarafından Gorbaçov’un ölümüyle ilgili yas defteri açılacak.

    Cenaze töreninin düzenleneceği 3 Eylül Cumartesi günü, saat 09.00-15.00 arasında açılacak yas defterine başsağlığı mesajları, ankara@yandex.ru adresinden de gönderilebilecek.

    Rusya Ankara Büyükelçiliği nden Gorbaçov için yas defteri #1

     


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