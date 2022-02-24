Rusya füzeliyor! Odessa nerede, hangi bölgede? Odessa harita konumu

Rusya füzeliyor! Odessa nerede, hangi bölgede? Odessa harita konumu

Rusya Ukrayna arasında yaşanan çatışmalarda ölü haberlerinin geldiği Odessa nerede, hangi ülkede merak ediliyor. Peki Odessa nerede, hangi bölgede? İşte Odessa harita konumu...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Operasyonun ardından askeri birlikler Ukrayna topraklarına girerken hava saldırıları da başladı.

Odessa'daki füze saldırısında en az 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Peki Odessa nerede, hangi ülkede? Odessa haritadaki konumu neresi? Odessa Ukrayna'da mı? İşte Odessa hakkında bilgiler...

ODESSA NEREDE?

Odessa, Ukrayna’nın güneybatısında yer alan 3. en kalabalık şehridir. Aynı isimde olan Odessa Oblastı’nın yönetim merkezidir. Şehrin batısında Moldova yer almaktadır.

Önemli bir turizm, liman ve ulaşım merkezi olan Odessa şehri, bazı zamanlarda ‘Karadeniz’in İncisi’, ‘Güney Palmira’ ve ‘Mizah Başkenti’ olarak da adlandırılmaktadır.

ODESSA HAKKINDA BİLGİLER

Karadeniz’in Samsun’dan sonra en büyük şehri olarak tanımlanan Odessa’nın 2021 verilerine göre nüfusu 1.015.826’dır. Daha önce ‘Hacıbey’ adıyla bilinen şehrinin adı, 1794 yılında Ruslar tarafından ‘Odessa’ olarak değiştirilmiştir.

Şehrin genelinde hala az sayıda da olsa yerli Türkler ve Tatar Türkleri bulunmaktadır. Şehrin önemli banliyösünün ismi Tahirova da yine Türkler tarafından kurulmuştur.

Ukrayna’nın en önemli liman şehri olan Odessa, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi işgaline uğramıştır. Almanlar tarafından Rumenlere hediye edilmiş ve 1941-1944 yılları arasında da Rumen işgali altında kalmıştır. Bu süreçte kentin adı ‘Antonescu’ adı verilmiştir.

Sovyet Kızıl Ordusu tarafından kurtarılmış olan kent ‘Kahraman Şehir’ olarak ilan edilmiştir. Kentin savunmasında savaşan askerlere ise Odessa Savunması Madalyası verilmiştir.

ODESSA HARİTA KONUMU