Rusya karıştı! Wagner askerleri Rostov şehrrinde kritik noktaları ele geçirdi Rusya'da geceden beri sular durulmuyor. Rus ordusunun paralı asker grubu Wagner, Rostov'da kritik noktalarda kontrolü ele geçirdi. Beyaz bantla sokaklara yerleşen askerleri, Rus ordusu durdurmaya çalışıyor.

Rusya'da geceden beri sıcak dakikalar yaşanıyor...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinde önemli bir rol üstlenen Rus paralı asker grubu, darbeye teşebbüs etti.

Wagner lideri Prigojin yaptığı açıklamalarda ise halkı kendilerine destek vermeye çağırdı.

Putin'in olayları yakından takip ettiği belirtilirken, Prigojin yaptığı açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Wagner PMC kamplarına füze saldırısı düzenledi. Çok sayıda yoldaşımız öldü, bu savaşa nasıl yanıt vereceğimize biz karar vereceğiz" dedi.

Wagner liderinin açıklamaları bu kadarla sınırlı kalmazken, askerlerin Rostov'u ele geçirdiği gelen görüntülerle kanıtlandı.

Rostov'da iki asker karşı karşıya

Rostov'da kontrolü ele geçiren Wagner askerleri, birbirini tanımak için kollarına beyaz bant takıyor. Rus ordu birliklerinin ise kırmızı bant ile bölgede oldukları görüldü.

Ayrıca Rus ordusuna ait bazı binaların da yine paralı askerlerin eline geçtiği görüldü.

"Onlar gelene kadar burada olacağız"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Wagner savaşçılarının zırhlı araçlarla, tanklarla Rus Güney Askeri Bölge Karargah binası çevresinde konuşlandığı görülüyor.

Wagner savaşçıları Rus Savunma Bakanlığına bağlı binanın kapı ve pencerelerini gören yerlere ağır silahlar yerleştirdi. Rostov-Na-Donu sokaklarında kritik noktaları kontrol etmeye çalışan Wagner grubu üyelerinin hareketliliği görülüyor.

Rus Güney Askeri Bölge Karargahı önünde askeri yetkililerle tokalaştığı görülen Wagner’in Kurucusu Prigojin, “Bir kez daha söylüyorum. Biz Şoygu’yu ve Genelkurmay Başkanı’nı buraya istiyoruz. Onlar gelene kadar burada olacağız. Rostov’u bloke edeceğiz ve Moskova’ya gideceğiz” ifadelerini kullandı.

"Genelkurmay başkanı kaçtı"

Prigojin, Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, “Karargahta bulunuyoruz. Rostov’da askeri havaalanı dahil askeri tesisler kontrolümüzde bulunuyor. Karargah çalışıyor” dedi.

Genelkurmay başkanının karargahtan kaçtığını iddia eden Prigojin, şöyle devam etti:

"Sorun yok. Her şey kontrol altında. Hava Kuvvetlerinin bize değil, Ukraynalılara saldırması için uğraşıyoruz. Wagner’in cephede orduya engel yarattığı haberlerini dinlemeyin. Cephedeki durum bizim yüzümüzden bozulmadı.

Buraya geldiğimizde birçok şeyi bir kez daha doğruladık. Birçok toprak kaybedildi. Ölen Rus asker sayısı, üstlere bildirilenlerden üç-dört kat daha fazladır. Bazı günlerde 1000’e kadar asker kaybı yaşanıyor."

Diğer yandan Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev, bölgede hafta sonu için planlanan tüm kitlesel etkinliklerin iptal edilmesine karar verildiğini bildirdi. Golubev ayrıca, Rostov’dan Taganrog ve kuzey güzergahında geçici trafik kısıtlamalarının uygulandığını bildirdi.