Rusya, KKTC'de konsolosluk açıyor Rusya merkezli haber ajansı, Moskova yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde konsolosluk açma kararı aldığını kamuoyuna duyurdu.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), uluslararası alanda tanınma mücadelesinde yeni bir süreç başladı.

Türkiye'nin öncülüğünde, uzun yıllara dayanan hak mücadelesi sonuç vermeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, KKTC’nin tanınması yolunda uluslararası camiaya çağrıda bulundu.

Kıbrıs’ta gerçekleri görmek isteyen herkesin adada iki ayrı devlet, iki ayrı halk olduğunu bildiğini, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü haklarının tescil edilmesinin adadaki çözümün anahtarı olduğunu belirtti.

"KKTC’yi resmen tanımaya davet ediyoruz"

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler prensipleriyle çelişir şekilde, ambargolarla dünyadan koparılmaya çalışılan Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanımaya davet ediyoruz.”

Rusya'dan konsolosluk kararı

Erdoğan’ın BM kürsüsünden yaptığı bu çağrı, Türkiye açısından önemli bir adım oldu. Türk yetkililer, son iki yıldır Kıbrıs sorununa ilişkin çalışmalarının ardından bugün sonuca ulaşıldı.

Rus merkezli TASS’ın aktarımına göre, Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konsolosluk hizmeti verecek.

İkinci ülke oldu

Bununla birlikte Türkiye’den sonra KKTC’yi tanıyan ikinci ülke Rusya oldu.

Yapılan araştırmaya göre Ada’nın kuzeyinde 50 binden fazla Rus vatandaşı bulunuyor.