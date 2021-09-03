Rusya: Türkiye, Ermenistan ilişkilerine yardım etmek istiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ve Ermenistan ilişkilerinde destek olmak istediklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ve Ermenistan ilişkisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"ERİVAN VE ANKARA ARASINDA OLUMLU SİNYALLER VAR"

Erivan ve Ankara arasındaki diplomasiyi değerlendiren Mariya Zaharova, "Erivan ile Ankara arasında yakın zamanda gerçekleşen olumlu bir sinyal alışverişi saptadık, yani gördük ve not ettik. İki komşu ülkenin, karşılıklı saygı ve çıkarların gözetimi temelinde birbirine yakınlaşmasını teşvik etmeye mümkün olan her şekilde hazırız" diye konuştu.

"TÜRKİYE, ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ"

Zaharova, Türkiye ve Ermenistan arasında ilişki kurulmasının, özellikle Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihlerinde imzaladıkları açıklamaların hayata geçirilmesi kapsamında önemli olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi bağlamında da bölgede barış, istikrar ve refahın tesis edilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Rusya’nın her zaman Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyileşmesinden yana olduğunu ve bu süreçte aktif rol aldığını anımsatan Zaharova, "Geçmişte ilgili arabuluculuk çabalarında doğrudan yer aldık. 2009 yılında Zürih protokollerinin imzalanmasına destek verdik." dedi.

"RUSYA ETKİN BİR ROL OYNADI"

"Bu protokoller, Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin koşulsuz olarak ve aşama halinde iyileşmesini öngörüyordu" diyerek açıklamalarına devam eden Zaharova, "Rusya gerçekten de sadece arabulucu rolünü oynamadı, etkin, etkili bir rol oynadı, bu da o görüşmenin olumlu sonuç vermesine yol açtı. Maalesef Rusya arabuluculuğunda varılan girişimler bu ülkeler tarafından hayata geçirilmedi. Fakat bu, artık her bir ülkenin kendi iradesiydi" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ DÜZELTMEK İÇİN ÇABA SARF ETMEYE HAZIRIZ"

Geçtiğimiz ay Başbakan Nikol Paşinyan önderliğinde kurulan yeni hükümet programını açıklamıştı.

Programda "Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkiler bulunmaması, kapalı sınırlar, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki 44 gün savaşa açıkça müdahil olması, bölgesel istikrarı ve barışı olumsuz etkiliyor. Ermenistan, Türkiye'yle ilişkileri ön koşulsuz olarak düzeltmeye her zaman hazırdır. Ermenistan, bugün de Türkiye'yle ilişkileri düzeltmeye yönelik çaba sarf etmeye hazır" cümlelerine yer verilmişti.