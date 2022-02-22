Rusya Ukrayna arasındaki Minsk Anlaşması nedir, maddeleri neler?

Rusya ve Ukrayna arasında ipler iyice gerilirken, 7 yıl önce taraflar Minsk Anlaşması ile 13 madde üzerine mutabakata varmıştı. Peki Minsk Anlaşması nedir, maddeleri nelerdir?

Rusya ve Ukrayna arasında Donbas bölgesinde yıllardır süren soğuk savaş, çatışmalara dönmek üzere...

Bölgedeki askeri hareketliliğin ardından Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalaması, yeni bir kriz yarattı.

Olası bir savaş ihtimaline karşı dünyanın gözü Donbas'a çevrilmiş durumdayken, Minsk Anlaşması yeniden gündeme getirildi.

Tarafların 7 yıl önce imzaladığı 13 maddelik anlaşma ile bölgede mutabakat sağlanmış, sular durulmuştu.

İki ülke arasındaki barışın Minsk Anlaşması ile sağlanabileceği düşünülüyor. Peki Minsk Anlaşması nedir, hangi maddeler var? İşte ayrıntıları...

Minsk Protokolü, Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki savaşı durdurmak için Ukrayna, Rusya Federasyonu, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcileri tarafından 5 Eylül 2014 tarihinde imzalanan bir anlaşmadır.

AGİT himayesinde Belarus'un Minsk kentinde yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından imzalandı.

Donbass'taki çatışmayı durdurmak için daha önce yapılan çok sayıda girişimin ardından gelen anlaşma, acil bir ateşkes uyguladı.

Protokol, Donbas'taki savaşı durdurmayı başaramadı ve bunu 12 Şubat 2015'te kabul edilen Minsk II adlı yeni bir tedbir paketi takip etti.

Minsk II'de çatışmayı durduramadı, ancak Minsk anlaşmaları,bölgedeki sakinliği sağlamak için çözüm yolu olarak görülmeye devam ediyor.

MİNSK ANLAŞMASI MADDELERİ NELERDİR?