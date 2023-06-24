Rusya, Voronej'de Wagner konvoyunu vurdu Rostov şehrinde kontrolü neredeyse eline geçiren Rusya yönetimine isyan bayrağı çeken Wagner'in konvoyu, Voronej'de Rus helikopteri tarafından vuruldu.

ensonhaber.com

Rusya'nın paralı asker şirketi Wagner, Moskova'ya başkaldırdı.

Ukrayna savaşında büyük rol oynayan ve öncü kuvvet olarak kullanılan Wagner'in başkanı Yevgeni Prigojin, Rus askeri komuta kademesini hedef alarak Moskova'ya yürüyeceklerini açıkladı.

Putin ve Moskova yönetiminin hain olarak nitelendirdiği Wagner'in bu kalkışması darbe olarak değerlendirilirken çatışma da patlak verdi.

İlk çatışma: Rusya, Wagner konvoyunu vurdu

İki taraf arasında ilk çatışma, Rostov'dan Moskova'ya ilerleyen Wagner' konvoyunun Voronej'den geçişinde yaşandı.

Wagner konvoyu buradaki otobanda vuruldu.

Reuters'in haberine göre konvoy Rus helikopteri tarafından vuruldu.