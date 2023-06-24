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Rusya'nın paralı asker şirketi Wagner, Moskova'ya başkaldırdı.

savaşında büyük rol oynayan ve öncü kuvvet olarak kullanılan Wagner'in başkanı Yevgeni Prigojin, Rus askeri komuta kademesini hedef alarak Moskova'ya yürüyeceklerini açıkladı.

Putin ve yönetiminin hain olarak nitelendirdiği Wagner'in bu kalkışması darbe olarak değerlendirilirken çatışma da patlak verdi.

Rusya, Voronej'de Wagner konvoyunu vurdu

İlk çatışma: Rusya, Wagner konvoyunu vurdu

İki taraf arasında ilk çatışma, Rostov'dan Moskova'ya ilerleyen Wagner' konvoyunun Voronej'den geçişinde yaşandı.

Wagner konvoyu buradaki otobanda vuruldu.

Reuters'in haberine göre konvoy Rus helikopteri tarafından vuruldu.