Rusya'da koronavirüs vaka sayısı tırmanışta

Koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 299 bin 941'e, ölü sayısı 2 bin 837’ye çıktı. Böylelikle Rusya, ABD'nin ardından en çok vaka görülen ikinci ülke oldu. Çin'e karşı suçlamalar da arttı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre; son 24 saatte 9 bin 263 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle, vaka sayısı 299 bin 941’e yükseldi.

Ülkede ölü sayısı 115 artarak 2 bin 837’ye, iyileşen sayısı 5 bin 921 artarak 76 bin 130’a ulaştı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 3,2 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 43,1’inde semptom görülmediği belirtildi.

MOSKOVA SALGININ MERKEZİ

Salgının merkezi haline gelen başkent Moskova'da vaka sayısı 3 bin 545 artarak 149 bin 607’ye, ölü sayısı 71 artarak 1651’e çıktı.

Şehirde toplam 31 bin 496 hastanın iyileşerek sağlığına kavuştuğu belirtildi.

267 BİN 663 KİŞİ GÖZETİM ALTINDA

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden yapılan açıklamada, bugüne kadar 7 milyon 350 binden fazla test yapıldığı bildirildi. Açıklamada, yaklaşık 267 bin 663 kişinin gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Worldometer internet sitesine göre; Rusya, ABD’den sonra en çok vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

RUSYA DA ÇİN'İ SORUMLU TUTUYOR

Bu arada Rusya da Çin'e soruşturma açılmasını istiyor.

Koronavirüs salgınıyla ilgili Çin'e bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısına şu ana kadar destek veren 100 kadar ülke var. Bu ülkelerin arasına Çin ile arası iyi olan Rusya da katıldı.

Avrupa Birliği tarafından hazırlanan karar tasarısının, Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst düzey karar organı olan Dünya Sağlık Kurulu'nun, bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen yıllık toplantısına sunulması bekleniyor.

CNN Televizyonu, bu konuyu gündeme getiren ilk ülke olan Avustralya'nın çağrısı temel alınarak hazırlanan tasarıya Çin'in geleneksel müttefiki Rusya'nın da destek vermesinin kritik önemde olduğuna ve bunun Çin'i yalnızlığa itebileceğine dikkat çekti.

RUSYA'DA KORONAVİRÜS SALGINININ GELİŞİMİ

Rusya'da, ilk koronavirüs vakaları 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti. İlk koronavirüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta, başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti.

Martın sonundan itibaren sınırlarını kapatan Rusya, salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçmişti.

BAZI BÖLGELERDE KISITLAMALAR

Başta başkent Moskova olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoran, kafe, eğlence, kültür ve spor merkezleri kapatılmıştı.

Moskova’nın yanı sıra ülkenin bazı bölgelerinde, koronavirüs nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs’a kadar uzatılması yönünde karar alınmıştı. Taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak zorunlu hale getirilmişti.

RUS HÜKÜMETİNE KADAR BULAŞTI

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov ve Rus Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde koronavirüs tespit edilmişti.

Son olarak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.