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    Rusya'da Lenin'in heykeline altın restorasyonu

    Rusya'da Lenin'in heykeline altın restorasyonu

    Komünist Lider Lenin'in doğum günü sebebiyle ülkedeki bir heykeli, komünistler tarafından 8 bin TL harcanarak altın rengine boyandı.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2021 - 07:28
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 08:26
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    Rusya'da Penza şehrinde Komünist Partisi üyeleri, Sovyetler Birliği'nin yıkılışından bu yana dokunmadıkları Lenin heykelini restore ederek altın rengine boyadı.

    Heykelin restore edilmesi ise komünist lider Lenin'in doğum günü olması anısına..

    Ülkenin önde gelen haber sitesi Lenta, komünistlerin  heykelin restorasyonu için 8 bin TL  harcandığını duyurdu.

    "PARKA DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK"

    Komünist parti üyeleri, heykelin diğer restore etmedeki amaçlarının liderleri Lenin'e minnetlerini sunmak ve Penzalıların dikkatini parka çekmek istediklerini söyledi.

    Georgi Kamnev adındaki komünist, "Biz heykeli yeniledik, umarız insanlar da parka bir çekidüzen verir." şeklinde konuştu.

    ÜLKEDEKİ TÜM LENİN HEYKELLERİ YIKANACAK

    22 Nisan Lenin'in doğum günü olması nedeniyle komünistler arasında ülkede bir gelenek haline gelen heykel yıkama faaliyetleriyle Rusya'daki tüm Lenin heykelleri yıkanacak.

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