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    Rusya'daki 333 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

    Moskova'daki Türk vatandaşları, koronavirüs önlemleri kapsamında Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.
    • AA
    • 29.04.2020 - 18:48
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    Rusya'daki 333 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Moskova'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.

    Uçaktaki 333 Türk vatandaşı, alınan tedbirler altında havalimanında bekletilen otobüs ve minibüslere bindirildi.

    ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

    Türk vatandaşlarından 30'u daha sonra Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na getirildi. Yurdun önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan vatandaşlar, Türkiye'ye dönmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililere teşekkürlerini iletti.

    OTOBÜSLER HAREKET ETTİ

    Öte yandan, Giresun ve Trabzon'daki yurtlarda karantinaya alınacak diğer 303 Türk vatandaşını taşıyan otobüsler ise bu kentlere hareket etti.

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