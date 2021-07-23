Rusya'dan Türkiye'nin Maraş açılımına tepki

Maraş'ın KKTC toprağı olduğu gerçeğini görmezden gelen Rusya, Türkiye'nin tek başına karar almasını doğru bulmadığını savundu.

Tüm dünya kamuoyununda günden Maraş açılımı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Harekatı'nın 47. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaptığı açıklamada, "Maraş'ta hayat yeniden başlayacak. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacak." ifadesini kullanmıştı.

Cuhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin Maraş açılımı, ABD ve Avrupa'nın yanı sıra Rusya'yı da rahatsız etti.

Kuzey Kıbrıs'taki Maraş bölgesinin bir kısmının açılmasına ilişkin süren tartışmalara Rusya'nın nasıl baktığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'ya soruldu.

Bölgenin statüsünün tek taraflı olarak değiştirilmesini desteklemediklerini belirten Rus sözcü soru karşısında şunları söyledi;

TEK TARAFLI EYLEMLERİ KABUL ETMİYORUZ

"Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri ve kapalı Maraş bölgesiyle ilişkili durumu yakından izliyoruz. Söz konusu bölgenin statüsünün değiştirilmeye devam etmesinin endişe yaratmaması beklenemez. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olacak biçimde gerçekleştirilen ve müzakereleri yeniden başlatılmasını zorlaştıran tek taraflı eylemlerin tamamını kabul edilemez buluyoruz."

YENİDEN GÖRÜŞMELER BAŞLASIN

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Maraş konusunda nasıl uzlaşı sağlanabileceği sorusu üstüneyse, "Kıbrıs sorununun nihai çözümü için halklar arasında görüşmelerin bir an önce yeniden başlatılmasının, Maraş konusunda da uzlaşı sağlanmasına yardımcı olacak atmosferin oluşmasına olanak vereceğine inanıyoruz" dedi.