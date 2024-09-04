Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu'nun yeni binası açıldı

DHA

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov ile Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova, Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu'nun yeni binasının açılış törenine katıldı.

Muratpaşa ilçesindeki yeni hizmet binasının açılış töreninde konuşan Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik, yeni ve modern binaya taşındıkları için mutlu olduklarını belirtti.

"BAŞVURU SAYISI HER YIL ARTIYOR"

Türk ve Rus vatandaşlarına daha konforlu hizmet vereceklerini dile getiren Vetrik, konsolosluğa başvuranların sayısının her yıl arttığını söyledi.

"RUSYA- TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KATKIDA BULUNUYORUZ"

Antalya'da on binlerce Rus vatandaşının yaşadığını anlatan Vetrik, şu ifadeleri kullandı:

Her yıl birkaç milyon Rus Antalya'ya tatile geliyor. Antalya'ya, 2023'te 3,5 milyon Rus geldi. Ayrıca görev bölgemiz Muğla'yı da kapsamaktadır. Orada da çok vatandaşımız var. Konsolosluk görevlerimizin yanı sıra Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği öncülüğünde Rusya- Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıl boyunca çok sayıda ikili Rus- Türk etkinliğine katıldık. Hiç şüphesiz ki Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Antalya Diplomasi Forumu'na katılımı bunlardan en önemlisiydi. Dünyaca ünlü Rus sanatçıların katıldığı sanat sergileri, bayram ve spor etkinlikleri olmak üzere çok sayıda kültürel etkinlik düzenlendi.