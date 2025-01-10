Haberler



Gündem



Saadet, DEVA ve Gelecek partileri 'Yeni Yol' adıyla ortak grup kurma kararı aldı

Saadet, DEVA ve Gelecek partileri 'Yeni Yol' adıyla ortak grup kurma kararı aldı DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, üç parti olarak “Yeni Yol” adıyla ortak grubun kurulmasına karar verdi.