Saadet Partisi ve Gelecek Partisi TBMM Başkanlığı'na ortak aday açıkladı Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, TBMM Başkanlığı’na Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun’u aday gösterdi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık süreci başlıyor.

Milletvekillerinin yemin töreninde Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli, geçici başkanlık görevini üstlenmişti.

TBMM Genel Kurulu, 7 Haziran’da geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli Başkanlığı’nda toplanacak.

Gizli oylama ile yeni Meclis başkanı seçiminin ilk turu yapılacak.

Bu kapsamda Meclis'teki gruplar Meclis Başkan adaylarını belirledi.

AK Parti ve MHP Numan Kurtulmuş'u, CHP Tekin Bingöl'ü, İyi Parti Cihan Paçacı'yı, DEVA Partisi Mustafa Yeneroğlu'nu aday gösterirken Saadet ve Gelecek Partisi ortak bir isimde karar kıldı.

Saadet ve Gelecek Partisi'nin adayı Serap Yazıcı Özbudun

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, TBMM Başkanlığı’na Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun’u aday gösterdi.

Davutoğlu: Saadet Partili kardeşlerimize teşekkür ediyoruz

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Adayımıza destek vererek bizlere güç katan başta Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm Saadet Partili kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Adayımız, Türk kadınının güçlü temsilcilerinden, Anayasa Hukukçusu Sayın Serap Özbudun’un TBMM Başkanlığı’na çok yakışacağına inanıyoruz.

Karamollaoğlu: Vardığımız bu mutabakatın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise şu paylaşımı yaptı: