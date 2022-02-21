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    Saadet Partisi'nde 6'lı ittifaka tepkiler başladı

    Saadet Partisi'nde 6'lı ittifaka tepkiler başladı

    2023 seçimlerine birlikte girmesi beklenen 6 parti içinde Saadet Partisi'nde; taban CHP ve HDP ile birlikte olmak istemiyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 14:05
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 14:13
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    Türkiye'de siyasi partilerin seçim hazırlıkları sürüyor..

    Konuyla ilgili CHP ve İyi Parti; Saadet Partisi dışında kurdukları Millet İttifakı'nın genişletilmesi için geçtiğimiz günlerde  Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi liderleriyle bir araya geldi.

    İlk olarak parlamenter sisteme geçiş için bir araya gelen Millet İttifakı önderliğinde 6 partininin 2023 yılındaki seçimlere de birlikte girmesi bekleniyor.

    Son olarak 6 parti 28 Şubat’ta mutabakat metnini açıklamaya hazırlanırken, Saadet Partisi'nde ittifak krizi meydana geldi.

    Saadet Partisi tabanı seçimlere bu ittifakla girilmesinden rahatsız olurken konuyla ilgili Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Abdullah Sevim, açıklamalarda bulundu.

    Saadet Partisi'nde 6'lı ittifaka tepkiler başladı VİDEO

     

    TABAN CHP VE HDP İLE BİRLİKTE GÖRÜNMEKTEN MUTLU DEĞİL

    Sevim, 6 partili ittifaka karşı çıktığını parti tabanının da CHP ve HDP ile birlikte olunmasından rahatsız olduğunu belirterek "Partimiz açısından ittifaklar mecbursa 3. bir ittifakı bizim oluşturmamız lazım. Yani bizim oluşturacağımız bu 3. ittifak Türkiye'nin normalleşmesine büyük oranda hizmet edeceğini ben düşünüyorum.

    Bizim tabanımız CHP ile HDP ile bir algılanmaktan görülmekten hoşnut değil. Bizim bunu Saadet Partili yöneticiler olarak görmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

    Saadet Partisi nde 6 lı ittifaka tepkiler başladı #1

    Saadet Partisi nde 6 lı ittifaka tepkiler başladı #2

    Saadet Partisi nde 6 lı ittifaka tepkiler başladı #3


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