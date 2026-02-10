Saba Tümer'in spikerlik anıları: Fuşya ceket yüzünden eve gönderildim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adem Metan, YouTube kanalında önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor.

Son dönemde medya sektöründen isimleri konuk eden Metan'ın son misafiri, Saba Tümer oldu.

Sunduğu programlar beğeniyle izlenen ve özellikle de kahkahalarıyla anılan Tümer, kariyerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Röportajını tamamlayan Metan, paylaştığı fragmanla yayın tarihini de 12 Şubat Perşembe olarak duyurdu.

Tümer'in fragmandaki spikerlik anısı ise program yayınlanmadan gündem oldu.

Haber spikeri olarak çalıştığı dönemde kıyafet konusundaki kurallara değinen Tümer, çarpıcı ifadelerde bulundu.

"FUŞYA CEKET GİYDİĞİM İÇİN BENİ EVE YOLLADILAR"

O yıllarda haberin önüne geçmemek için giyime çok dikkat edildiğini belirten Tümer, fuşya renk bir ceket giydiği için eve gönderildiğini söyledi.

Tümer şöyle konuştu:

"Bir gün NTV'de haber spikerliği yaparken fuşya bir ceket giydim, yayına çıktım. Cem Aydın haber koordinatörüydü.

Odadan çıktı 'Saba, haberin önüne geçiyorsun, başka ceketin var mı?' dedi. 'Yok' dedim. Öteki spiker arkadaşı çağırdılar, beni eve gönderdiler.

"SON DÖNEM HABER KANALLARINI İZLEYİNCE ŞOKE OLDUM"

Haberin önüne geçmemek için kırmızı oje süremezdik, büyük küpeler takamazdık... Şimdi bu son dönemde hiç seyretmiyordum haber kanallarını...

Ben şoke oldum. Biz haber sunardık. Haberi verirdik yani."