Sabahat Akkiraz: Atatürk ve Hz. Ali’nin gösterdiği yolda yürürüm

Eski CHP Milletvekili olan Sabahat Akkiraz, son zamanlarda yeniden söylediği şarkılar ile değil siyasetle gündeme gelmeye başladı.

Sabahat Akkiraz'ın son yaptığı açıklama ise yine dikkatleri üzerine çekmesine neden oldu.

Akkiraz, bu kez bir radyo programına konuk oldu ve kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

"SAFLARIMIZ NETLEŞTİ"

Sanatçı Sabahat Akkiraz, kendisine yapılan eleştirileri Radyo Sputnik aracılığıyla yanıtladı.

Akkiraz, açıklamasında söyle dedi:

Şimdi saflarımız netleşti. Bir tarafta cumhuriyet, laiklik, bir arada yaşama kültürü; diğer tarafta ayrışalım, parçalanalım, ümmet olalım.



Ama buna izin vermeyeceğiz, bir arada yaşayacağız, ayrışmayacağız, cumhuriyetimizi yükselteceğiz, eksiklerini de tamamlayacağız.

"ATATÜRK'ÜN, HZ. ALİ'NİN YOLUNDA YÜRÜRÜM"