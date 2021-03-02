Şaban ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? 2021 Şaban ayı tarihi..

Şaban ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? 2021 Şaban ayı tarihi..

Üç aylardan Recep ayını geride bırakmaya hazırlanırken Müslümanlar Şaban ayının ne zaman başlayacağını merak ediyor. İçerisinde Berat Kandilini barındıran mübarek Şaban ayı ne zaman, hangi gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre üç aylar 13 Şubat tarihinde başladı.

Recep ayının ardından sıra şaban ayına gelecek. Şaban ayının ardından ise on bir ayın sultanı ramazan başlayacak.

Müslümanlar mübarek üç aylarda ibadetlerini yerine getirebilmek için önemli vakitleri yakından takip ediyor.

Müslüman alemi için önemi büyük olan üç aylardan Şaban ayı içerisinde Berat Kandili de bulunuyor. Peki Şaban ayı başlangıcı ne zaman?

2021 ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayı Recep ayının ardından gelmektedir. 2021 Dini Günler Takvimine göre Şaban ayı 14 Mart'ta başlayacak ve 12 Nisan tarihinde sona erecek.

Şaban ayı içerisinde Berat Kandili gecesi yer almaktadır. Berat Kandili gecesi hakkında Peygamber Efendimizin hadis-i şerifi bulunmaktadır.

Sözlükte “dağılmak, gruplara ayrılmak” anlamındaki şa‘b kökünden türeyen şa‘bân kamerî yılın recebden sonra, ramazandan önce gelen sekizinci ayının adıdır ve dinî gelenekte önemli bir yeri olan üç ayların ikincisidir.

ŞABAN AYI ÖNEMİ

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.