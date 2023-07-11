Şaban Sevinç: Kılıçdaroğlu Demirtaş'ı sürekli gündem maddesi yapıyor "AB'nin yolu Demirtaş'tan geçiyor" açıklamasında bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na gazeteci Şaban Sevinç yanıt verdi. Sevinç, "Kılıçdaroğlu Demirtaş'ı sürekli gündem maddesi yapıyor" dedi.

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ensonhaber.com

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması vardı.

"AB'nin yolu Demirtaş'tan geçiyor"

Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına vurgu yaparak şöyle konuştu:

AB'nin demokratik standartlarını yerine getirmezseniz sizi AB'ye almazlar. Kendi ülkene demokrasiyi getiriyor musun? Demokrasinin ve AB'nin yolu, Can Atalay, Osman Kavala, Merdan Yanardağ, Hakan Altınay, Mücella Yapıcı, bunlardan geçiyor.



Bunları serbest bırakacak mısın? Yine AB'nin yolu Demirtaş'tan, Emine Şenyaşar'dan geçiyor. Bunları yapacağına söz verdin mi? AB'nin yolu Diyarbakır'da tutuklu gazetecilerden, Cumartesi Anneleri'nden geçiyor

Ensonhaber yayınında değerlendirdi

Gazeteci Şaban Sevinç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarını Ensonhaber Youtube kanalında yayınlanan Gündem Özel programında yanıtladı.

"Ana muhalefet partisi liderinin ana gündemi bu olmamalı"

Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş açıklamasını şu şekilde yorumladı:

Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş serbest bırakılması yönünde Avrupa’da haklarında birçok kez karar verilmiş iki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Kılıçdaroğlu haklıdır, Avrupa Anayasa Mahkemesi’nde böyle bir karar var ve bu kararları bu hükümet uygulamıyor. Ama ana muhalefet partisinin bu konuyu ana gündem maddesi haline getirmesi rahatsızlık yaratıyor. Kılıçdaroğlu Demirtaş'ı sürekli gündem maddesi yapıyor. Ana muhalefet partisi liderinin ana gündemi bu olmamalı.

"Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’deki değişim çağrılarına direnmek için bir takım söylemler geliştirmeye çalışıyor"

Şaban Sevinç, CHP'de uzun süredir devam eden değişim çağrısına ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu bırakmamasına ise şu yanıtı verdi: