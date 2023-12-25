Sabiha Gökçen Havalimanı'na 2. pist! Açılışı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılan yeni pist alanı başarıyla tamamlandı. Türkiye’nin en büyük ikinci pisti bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak.

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Türkiye'nin en büyük pisti bugün açılıyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda açılışa katılacak.

Havalimanında yapımı tamamlanan 2'nci pist, düzenlenen programla hizmete girecek.

Hava trafiği kapasitesi artacak

Böylelikle Türkiye'nin en büyük ikinci pisti olarak kullanılacak olan yeni pistle birlikte 2 pistten biri kalkış, diğeri de iniş amaçlı kullanılacak.

Bu projeyle birlikte, eskiden sıkışan hava trafiği rahatlamış olacak ve kapasite en az 2 katına çıkacak.

Bakan Uraloğlu'ndan açılış öncesi ziyaret

Konuya ilişkin açıklama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi.

Bakan Uraloğlu, dün açılış öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, ülkenin havacılık alanındaki en önemli projelerinden birini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayacaklarını dile getirdi.

Abdulkadir Uraloğlu ayrıca, Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pistini yerli otomobil Togg ile test etti.

"Ülkemiz, havacılık alanında dünyanın transit merkezi olmaya çok müsait"

Küreselleşme sürecinde ülkeler arasında ilişkilerin artması nedeniyle havaalanı hizmetlerinin gelecekte daha da önemli olacağını vurgulayan Uraloğlu, "Bu noktada coğrafi bakımdan Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ortasındaki kilit konumuyla, gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer alan ve sadece 4 saatlik uçuş süresiyle 1.4 milyar insanın yaşadığı ve 8 trilyon 600 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin merkezindeki avantajlı konumuyla ülkemiz, havacılık alanında dünyanın transit merkezi olmaya çok müsaittir." diye konuştu.

"Yolcu trafiğinin en çok olduğu üçüncü havalimanı"

Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı, ülkemizde İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı’ndan sonra yolcu trafiğinin en çok olduğu üçüncü havalimanıdır. Hizmete açacağımız 2. pist ile önümüzdeki yıllarda bu sayının çok daha büyük oranlarda artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Hava trafiği açısından en verimli kullanım olacağı ve maksimum kapasiteyi sağlayacağı için yeni pistimizi iniş, eski pisti ise kalkış amacıyla kullanacağız. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı'mızın hava trafik kapasitesini en az 2 katına çıkaracağız.

İnşa ettiğimiz 60 metre genişliğindeki ve 3 bin 540 metre uzunluğundaki 2. pisti ile en geniş gövdeli uçaklar da havalimanımıza inebilecektir. Ayrıca 1 adet 3 bin 520 metre, 1 adet 3 bin metre ve 1 adet 2 bin 400 metre uzunluğunda 3 adet paralel taksi yolu ile 62 uçak kapasiteli yaklaşık 650 bin metrekare orta apron ve 40 uçak kapasiteli yaklaşık 300 bin metrekare kargo apronunu da proje kapsamında hayata geçirdik."