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DHA

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 11 Şubat Salı günü uçuşların yüzde 5'inin, 12 Şubat Çarşamba günü ise yüzde 10'unun iptal edileceği bildirilmişti.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından bugün yüzde 20 oranında uçuş iptalleri yaşandı.

HAVA ŞARTLARI UÇUŞ İPTALLERİNİ BERABERİNDE GETİRDİ

Uçuş iptallerinin gerçekleştiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle uçuş trafiğinde aksamalar yaşandı.

Havalimanına iniş için alçalan uçaklar, pisti pas geçmek zorunda kaldı.

İNİŞ İÇİN ALÇALAN UÇAKLAR PİSTİ PAS GEÇMEK ZORUNDA KALDI

Uçaklar bir süre havada tur atarken, görüş mesafesinin normale dönmesiyle inişlerini gerçekleştirebildi.

O anlar telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı.

KAR YAĞIŞI DAHA DA YOĞUNLAŞACAK

İstanbul geçtiğimiz hafta itibarıyla kış soğuğuna teslim olmuş durumda. Bazı bölgelerde kar yağışı, bazı bölgelerde ise karla karışık yağış etkili oldu.

Dün akşam saatlerinden itibaren ise kar yağışı etkisini tekrar gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için son hava tahmini raporunu paylaştı.

SOĞUK HAVA DALGASI HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEK

Sabah saatlerinde kuzey bölgelerde görülen yağışının öğle saatlerine kadar Avrupa Yakası, öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere karla karışık yağmur, yüksek bölgelerde kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre, İstanbul’da şubat ayı başından itibaren etkili olan soğuk hava dalgası, hafta sonuna kadar devam edecek.