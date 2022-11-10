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    Sadece günler kaldı! EYT son gelişme 2022: O tarihte yürürlükte!

    Milyonlarca EYT'linin dört gözle beklediği haber geldi. EYT ne zaman çıkacak sorusu tarihiyle birlikte cevap buldu. İşte EYT'de bugünkü son dakika gelişmeleri...
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 12:33
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 12:37
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    Sadece günler kaldı! EYT son gelişme 2022: O tarihte yürürlükte!

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak milyonlarca vatandaş, emekli olmanın hayaliyle yaşıyor.

    Prim günü dolan ancak yaş gününü dolmasını bekleyenler, emekli olabilmek için EYT yasasının çıkmasını bekliyor.

    "EYT çıkacak mı, EYT ne zaman çıkacak, EYT gelişme var mı" gibi sorular gündemin en sık araştırılan konuları arasında yer alırken, müjdeli bir haber geldi.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda sona gelinirken, söz konusu yasa için tarih de verildi.

    Peki EYT ne zaman çıkacak? EYT hangi ayda yürürlüğe girecek? İşte detaylar...

    Sadece günler kaldı! EYT son gelişme 2022: O tarihte yürürlükte! #1

    EYT tarihi açıklandı

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT için tarih verdi.

    Bakan Nebati, “EYT’nin 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor.” dedi.

    Bu kapsamda EYT'nin yeni yılda yürürlükte olması bekleniyor.


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