Sadettin Saran, bağımsız kuruluşa uyuşturucu testi verdi

Türkiye'nin konuştuğu soruşturma...

Uyuşturucu operasyonu kapsamında savcılıkta ifadesi, daha sonra da Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği alınan iş insanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın test sonucu belli oldu.

KOKAİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Rapora göre, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın saç örneklerinde, uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Saran’ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.

Adli Tıp Kurumu tarafından rapor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

"HAYATIM BOYUNCA KULLANMADIM"

Konuyla ilgili açıklama yayımlayan Sadettin Saran, hayatı boyunca kokain kullanmadığını söyledi.

Saran, "Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır." dedi.

"TEKRAR TEST YAPTIRACAĞIM"

Saran, yapılan testin tekrarlanmasını isteyeceğini ve bağımsız uluslararası test kuruluşlarında da test yaptıracağını söyledi.

İKİNCİ KEZ TEST YAPTIRDI

Adli Tıp’ta yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından Sadettin Saran, ikinci kez test yaptırdı.

Saran'ın bugün öğlen saatlerinde Şişli'de özel bir laboratuvara gittiği görüntüler de kameralara yansıdı.