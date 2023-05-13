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Türkiye'nin gururu yerli ve milli otomobil Togg artık pistlerin de tozunu atmaya başladı.

Togg, İntercity İstanbul Park Pisti’ne çıktı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Formula 1 yarışlarının en heyecanlı anlarının yaşandığı start finish düzlüğünde yerli otomobille yol aldı.

Yazıcı, “Togg’un gerçekten performansı çok iyi. 100 kilometreye 7 saniyede ulaşmayı başardık.” dedi.

34 TB 0934 plakalı Togg aracını İntercity İstanbul Park Pisti’nde kullanan Başkan Şadi Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

Tuzla Belediyemizin artık bir Togg aracı var. Akıllı cihazımızın donanımı ile yazılımlarını kontrol ettik. Bir de performans analizi yapmak için Tuzla sınırları içerisinde bulunan İstanbul Park’ta deneyelim dedik. Aracımızın donanımının içerisindeki yazılımı ile beraber nasıl işlediğini görelim dedik. Togg’un gerçekten performansı çok iyi. 100 kilometreye 7 saniyede ulaşmayı başardık. Özellikle de belli bir alanda süspansiyon testlerine baktık.



Virajlardaki dönüşlerine baktık. Araç gerçekten bizden 10 üzerinden 10 alacak derecede kullanılabilir. Bir SUV modeli için muhteşem özelliklere sahip. Ucuz ve inşallah performansıyla da muhteşem sürüş keyfini herkese yaşatacak. Emeği geçen herkese, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, orada çalışan tüm bilim insanlarına, mühendislere, yatırımcılara çok teşekkür ediyoruz. Ülkemize hayırlı olsun.