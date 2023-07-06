Şadi Yazıcı'dan Ali Cabbarlı Arda Güler paylaşımı Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Real Madrid'e transfer olan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in fotoğrafını "Bugün hepimiz Ali Cabbarız" notuyla paylaştı.

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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, dünya devi Real Madrid'e transfer oldu.

Türk futbolunu gururlandıran ve gözlerin çevrildiği bu transfer, hem Türkiye'de hem de dünya spor gündeminde oldukça heyecan yarattı.

Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle ilgili dikkat çeken bir ayrıntı gün yüzüne çıktı.

Transferde Ronaldo detayı

Tarihler 14 yıl önce bugünü gösterdiğinde dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun da Los Galactios'a transfer olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe taraftarları üzgün

Ancak Arda Güler'in transferi Fenerbahçe taraftarlarını hüzünlendirdi.

Taraftarlar yaşanan bu gelişmeyi sosyal medya söylemi "Ali Cabbar" ile paylaşarak duygularını ifade ediyor..

Şadi Yazıcı'dan Ali Cabbarlı paylaşım

Akıma Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da katıldı.

Taraftarlara destek veren Yazıcı, Güler'in fotoğrafını "Bugün hepimiz Ali Cabbarız" notuyla paylaştı.

Sosyal medyadaki 'Ali Cabbar' akımı nedir

Sosyal medya Ali Cabbar'ın hüzünlü hikayesini konuşuyor...

Sevdiği kızın düğününde gırnata çalmak zorunda kalan Ali Cabbar'ın hikayesi müzisyen Emir Can İğrek'in yeni şarkısı ile gündeme geldi.

Sosyal medyada adeta bir akıma dönüşen Ali Cabbar'ın hikayesi ise merak konusu oldu.

Hikayenin gerçek mi hayal ürünü mü olduğunu bilinmiyor ancak anlatılanlara göre Ali Cabbar, Tekirdağ’da yaşayan ve köy düğünlerinde gırnata çalarak geçimini sağlayan 16-17 yaşlarında bir genç.

Çalgıcı olarak katıldığı bir düğünün âşık olduğu kızın düğünü olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bunun üzerine askere gitmeye karar verir. Ancak yaşadığı topraklara bir daha dönemez. Askere gitmesinden 6-7 ay sonra, Ali Cabbar’ın şehit olduğu haberi gelir…