Sadullah Ergin, CHP listesinden Ankara Milletvekili adayı oldu Deva Partili Sadullah Ergin'in Hatay'da CHP'den 1. sıradan milletvekili adayı yapılacak olmasına gelen tepkiler sonrası değişiklik yapıldı. Buna göre Ergin, Ankara 1’inci bölge 4’üncü sıradan listeye girmesine karar verildi.

ensonhaber.com Millet İttifakı'nda aylarca belirlenemeyen Cumhurbaşkanı adaylığının ardından milletvekili listeleri de krize neden oldu. Bugün 17.00'ye kadar parti ve ittifaklar listelerin son hali Yüksek Seçim Kurulu'na iletilecek. Bu kapsamda milletvekili adaylık listelerinde son şekillendirmeler yapılıyor. Ancak listeye eklenen bazı isimler, tabanlarda rahatsızlık yarattı. CHP listelerinden girecek tabanı rahatsız etti Bu isimlerin en başında da Deva Partili Sadullah Ergin geliyor. Ergin'in memleketi Hatay'dan CHP 1. sıra milletvekili adayı gösterileceği kamuoyuna yansıdı. Bu kulis bilgisi özellikle CHP'de büyük tepki topladı. Yeni bir formül bulundu Tartışmaların ardından Ergin'in adaylığı için yeni bir formül arandı. Ergin'in ismi, Hatay'dan CHP 1. sıra milletvekili adayı yapılmasına gelen tepkiler nedeniyle Ankara'ya kaydırıldı. Ergenekon ve Balyoz gibi davalardaki tutumuyla bilinen Sadullah Ergin’in, CHP’nin Ankara listesine kaydırıldığı öğrenildi. Ankara'dan aday yapılacak Deva Partili Ergin’e CHP Ankara 1’inci bölge 4’üncü sıradan yer açıldığı belirlendi. Böylelikle 14 Mayıs genel seçimlerinde Sadullah Ergin, CHP’nin Ankara milletvekili adayı olarak seçmen karşısına çıkacak. Gözden Kaçmasın Muhalif cepheden Sadullah Ergin'in CHP listesine girmesine tepki Haberin Detayları