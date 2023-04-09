Sadullah Ergin, CHP listesinden Ankara Milletvekili adayı oldu
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Millet İttifakı'nda aylarca belirlenemeyen Cumhurbaşkanı adaylığının ardından milletvekili listeleri de krize neden oldu.

Bugün 17.00'ye kadar parti ve ittifaklar listelerin son hali Yüksek Seçim Kurulu'na iletilecek.

Bu kapsamda milletvekili adaylık listelerinde son şekillendirmeler yapılıyor.

Ancak listeye eklenen bazı isimler, tabanlarda rahatsızlık yarattı.

CHP listelerinden girecek tabanı rahatsız etti

Bu isimlerin en başında da Deva Partili geliyor.

Ergin'in memleketi Hatay'dan CHP 1. sıra milletvekili adayı gösterileceği kamuoyuna yansıdı.

Bu kulis bilgisi özellikle CHP'de büyük tepki topladı.

Sadullah Ergin, CHP listesinden Ankara Milletvekili adayı oldu

Yeni bir formül bulundu

Tartışmaların ardından Ergin'in adaylığı için yeni bir formül arandı.

Ergin'in ismi, Hatay'dan CHP 1. sıra milletvekili adayı yapılmasına gelen tepkiler nedeniyle Ankara'ya kaydırıldı.

Ergenekon ve Balyoz gibi davalardaki tutumuyla bilinen Sadullah Ergin’in, CHP’nin Ankara listesine kaydırıldığı öğrenildi.

Ankara'dan aday yapılacak

Deva Partili Ergin’e CHP Ankara 1’inci bölge 4’üncü sıradan yer açıldığı belirlendi.

Böylelikle 14 Mayıs genel seçimlerinde Sadullah Ergin, CHP’nin Ankara milletvekili adayı olarak seçmen karşısına çıkacak.

Sadullah Ergin, CHP listesinden Ankara Milletvekili adayı oldu
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