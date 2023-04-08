Muhalif cepheden Sadullah Ergin'in CHP listesine girmesine tepki DEVA Partisi kurucusu, Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP listesinden Hatay 1'inci sıra milletvekili adayı olacağı bilgisi üzerine Yılmaz Özdil tepki göstererek, "Asrın iftirası Ergenekon'u Balyoz'u unutturan haindir" dedi.

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14 Mayıs seçimleri öncesi zar zor çözülen muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı belirsizliğinden sonra milletvekili listeleri de büyük krizlere neden oluyor.

Pazar günü akşam 17.00'ye kadar parti ve ittifaklar listelerin son halini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edecek.

4 parti CHP listesinden seçime girecek

Bu kapsamda dün Millet İttifakı'nda DEVA, Gelecek, DP ve Saadet Partisi'nin CHP listelerinden, İyi Parti'nin ise kendi logoları ile seçime gireceği açıklandı.

Listelere son şekiller verilirken bazı isimlerin nereden aday gösterileceğine dair kulisler yayılıyor.

Sadullah Ergin, Hatay CHP 1'inci sıra iddiası

O isimlerden biri de DEVA Partisi kurucusu, Eski Adalet bakanı Sadullah Ergin.

Ergin'in memleketi Hatay'dan CHP 1'inci sıra milletvekili adayı gösterileceği kamuoyuna yansıdı.

Bu kulis bilgisi muhalif kesimden büyük tepki topladı.

Yılmaz Özdil'den çağrı: Listeye koymayın

Muhalif cephede Balyoz ve Ergenekon dönemi Adalet Bakanı olarak tanınan Ergin'e en sert tepki ise Yılmaz Özdil'den geldi.

Özdil Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Ergin'i hedef alarak CHP listesinden seçime sokulmaması çağrısı yaptı.

Özdil, "Asrın iftirası Balyoz’u Ergenekon’u unutan ahmak, unutturan vatan hainidir, ali dibo’yu listeye koymayın kardeşim, yapmayın…" ifadelerini kullandı.