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    Şafak Mahmutyazıcıoğlu katillerinin kaçış anı ortaya çıktı

    Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilerinin, saldırı sonrası kaçış anları kamerada.
    • DHA
    • 02.02.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 10:27
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    Şafak Mahmutyazıcıoğlu katillerinin kaçış anı ortaya çıktı

    Geçtiğimiz günlerde Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköyde uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetmişti.

    Eşi Ece Erken'i ve tüm yakınlarını yasa boğan ölümün ardından ise, saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı.

    Saldırganların Mahmmutyazıcıoğlu'nu vurduktan sonra restoranı terk etme anları, güvenlik kameraları tarafından kayda alındı.

    O ANLAR KAMERADA

    Görüntülerde ise Mahmutyazıcıoğlu'nu ölüme terk edip, ellerindeki suç aletleriyle restorandan kaçma anları yer alıyor.

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu katillerinin kaçış anı ortaya çıktı

     

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu katillerinin kaçış anı ortaya çıktı #1

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu katillerinin kaçış anı ortaya çıktı #2

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu katillerinin kaçış anı ortaya çıktı #3

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu katillerinin kaçış anı ortaya çıktı #4


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