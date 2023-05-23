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28 Mayıs'ta Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı belli olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı seçimden önce iki lidere de destek mesajları yayınlanmaya başladı.

Sağduyu Partisi Kurucusu ve Onursal Başkanı Muharrem Nureddin Coşan, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Sağduyu Partisinden yapılan açıklamaya göre, Muharrem Nureddin Coşan, Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin Türk halkına hitaben mesaj yayımladı.

Coşan, mesajında Türkiye Yüzyılı vurgusu yaparak, şu ifadelere yer verdi:

Küresel fırsat Türkiye'm, el ver Kasımpaşalı yiğidimize, haydi en üst lige. İstanbul değil, Ankara değil, İzmir değildir muhatap. Paris, Londra, Pekin, Moskova gelin; kurtuluşa YOL olan otoyolumuz açık. Bizlere de bundan böyle bu cevheri ihraç düşer. Ters taklalar attırıp ölümü dahi satın alamayan PARA, sen de gel, cevherimiz arayana BEDAVA! Diliyorum, istiyorum; TÜRKİYE YÜZYILI, Dünya'ya hidayet milenyumu olsun!