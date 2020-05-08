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Sağlık Bakanı Koca'dan pazar uyarısı
Sağlık Bakanı Fahhrettin Koca, bir pazar esnafının üzerinde 'Parasız gel, maskesiz gelme' yazılı tezgahının fotoğrafını paylaştı.
- İHA
- 08.05.2020 - 23:17
Bakan Fahrettin Koca, Twitter adresinden hesabından paylaştığı fotorğarfla birlikte şu ifadelere yer verdi:
"Maske ve sosyal mesafe uyarılarımız, halkımızın pratik zekası, hazırcevap konuşmasıyla mevzu olup yayılıyor. Pazar yerinde dikkatli olalım. Biri, para ile birlikte bir miktar korona virüs uzatabilir."