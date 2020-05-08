Sağlık Bakanı Koca'dan pazar uyarısı

Sağlık Bakanı Fahhrettin Koca, bir pazar esnafının üzerinde 'Parasız gel, maskesiz gelme' yazılı tezgahının fotoğrafını paylaştı.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter adresinden hesabından paylaştığı fotorğarfla birlikte şu ifadelere yer verdi:

"Maske ve sosyal mesafe uyarılarımız, halkımızın pratik zekası, hazırcevap konuşmasıyla mevzu olup yayılıyor. Pazar yerinde dikkatli olalım. Biri, para ile birlikte bir miktar korona virüs uzatabilir."