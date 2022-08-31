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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalandı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalandı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 gün önce yapılan PCR testinin pozitif çıktığını duyurdu.
    • 31.08.2022 - 18:32
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 18:48
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    Türkiye'de ilk kez 11 Mart 2020'de görülen koronavirüs, etkilerini hafifletmesinin ardından alınan tedbirler esnetildi..

    Salgınla mücadele yapılan hatırlatma dozu aşılarıyla devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir son dakika açıklaması geldi.

    Pozitif çıktı

    5 gün önce yaptırdığı PCR testinin pozitif çıktığını duyuran Bakan Koca, çalışmalarına online toplantılarla devam ettiğini duyurdu.

    "Online toplantılarla çalışmalarımı sürdürüyorum"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım." ifadelerini kullandı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalandı #1

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalandı #2


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