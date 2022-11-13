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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Beyoğlu'ndaki patlamayla ilgili açıklama

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Beyoğlu'ndaki patlamayla ilgili açıklama

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beyoğlu'ndaki patlamada yaralananlar hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, "81 kişiden 39'u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2022 - 23:25
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    İstanbul Beyoğlu'ndaki herkesi derinden yaralayan patlamada ölü ve yaralılar olduğu açıklanmıştı.

    Olay yerinden gelen son gelen bilgilere göre 4'ü olay yerinde 2'si hastanede olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetmişti.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşların sağlık durumuna ilişkin bir açıklama daha geldi.

    "81 kişiden 39’u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu"

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 42 hastadan 5’inin halen yoğun bakımda olduğunu, 2’sinin ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirten Bakan Koca, "İstiklal Caddesindeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39’u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Yatırılarak tedavi edilen 42 hastadan 5’i halen yoğun bakımdadır, 2’sinin durumu ciddiyet gösteriyor. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dan Beyoğlu ndaki patlamayla ilgili açıklama #1

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dan Beyoğlu ndaki patlamayla ilgili açıklama #2


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