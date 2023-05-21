Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Hatay Defne Hastanesi'ne yönelik anlamlı paylaşım Yapımı 57 günde tamamlanan Hatay Defne Hastanesi'nin açılışı bugün gerçekleştirildi. Açılış sonrası paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnsanlık ve merhamette öndeyiz" notunu düştü.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'ın Defne ilçesinde 24 Mart'ta temeli atılan Defne Devlet Hastanesi'nde mutlu sona gelindi.

Hedeflendiği gibi 60 günde tamamlanan hastane Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımlarıyla açıldı.

Yarından itibaren hasta kabulüne başlayacak

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanenin yarından itibaren hasta kabulüne başlayacağını duyurdu.

Tüm branşlarda hizmet verecek, 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunan Defne Devlet Hastanesi, ağır çelik kullanılarak inşa edildi.

Birçok özelliğe sahip

Hastanenin bütün odaları teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip olarak tasarlandı.

Açılışın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan anlamlı bir paylaşım geldi.

"İnsanlık ve merhamette öndeyiz"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koca, "İnsanlık ve merhamette 'öndeyiz" notunu düştü.

Kılıçdaroğlu'na atıfta bulundu

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda 14 Mayıs gecesi Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Öndeyiz' paylaşımına atıfta bulundu.