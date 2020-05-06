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- Sağlık Bakanı, İstiklal Caddesi'nden fotoğraf paylaştı
Sağlık Bakanı, İstiklal Caddesi'nden fotoğraf paylaştı
- DHA
- 06.05.2020 - 09:12
Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan üç günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul'un cadde ve meydanları, eski hareketliliğine geri döndü.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan yoğunluk tedirgin etti.
İstiklal Caddesi'nde çoğu kişi maske takarak gezerken, bazılarının maskesiz olduğu dikkatlerden kaçmadı.
"İYİ BİR GÖRÜNTÜ VERMEDİ"
Sosyal mesafe kuralları ise çoğu kişi tarafından ihlal edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yoğunluktan bir kare paylaşarak, "İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi." dedi.
İstiklal Caddesi'nde dikkat çekici yoğunluk ViDEO
"EVDE KALMAYA ÇALIŞALIM"
Bakan Koca, "Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım." uyarısında bulundu.