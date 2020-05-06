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Sağlık Bakanı, İstiklal Caddesi'nden fotoğraf paylaştı

Sağlık Bakanı, İstiklal Caddesi'nden fotoğraf paylaştı

Bakan Fahrettin Koca, caddedeki yoğunluğa dikkat çekerek, "İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken" dedi.