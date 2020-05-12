Sağlık Bakanı Koca: Hemşirelerimiz bir kahraman

12 Mayıs Hemşireler Günü ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir paylaşım yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutladı.

Bakan Koca, Twitter üzerinden Hemşireler Günü'ne ilişkin paylaştığı mesajın görselinde, "Bir kahraman ve bugün onun günü." ifadesi yer aldı.

Hemşirelerin koronavirüsle verdiği mücadeleye vurgu yapan Koca, söz konusu personelin hem sağlık profesyoneli hem de adeta hasta yakını konumunda olduğunu söyledi.

Bakan Koca'nın mesajı şu şekilde:

"KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE..."

"Hemşirelerimiz, kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman. Koronavirüse karşı mücadelede hem sağlık profesyoneli hem de adeta hasta yakını konumunda ve hastayla iletişimde daima ustalar. Duyarlı olmakta ise dünyada örnekleri yok. 12 Mayıs Hemşireler Günü Kutlu Olsun."