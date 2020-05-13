Sağlık Bakanı Koca konuşuyor

Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak açıklama yapıyor.

Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak açıklama yapıyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz 8 haftadan sonra, riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir.

Dünya küresel, koronavirüs küresel.

Yeni vaka sayısı azalmıştır. Uyguladığımız strateji büyük rol oynadı.

İyileşen hasta sayımız, toplam hasta sayımızın yüzde 70'ine ulaştı. 141 bin 475 hastamızdan 98 bin 889'u sağlığına kavuştu.

Günlük test kapasitemiz 50 bine ulaştığı halde, hastalığın gerilemiş olması sebebiyle bu düzeyde test ihtiyacı doğmuyor.

Sosyal mesafe kullanımıyla virüsün önü kesildi. İlk 4 haftada olayın seyrini değiştirdik.

Şu anki şartlarda salgın kontrol altında...

Virüs tam bilemediğimiz bir dönem boyunca aramızda varlığını sürdürecektir. Bir hafta öncekinden çok daha iyi durumdayız.

Salgın hastalıklar fırsat tutkunudur. Örnek olduğumuz dünyaya, ders olabiliriz. Güç bizdeyken buna izin vermeyelim.

Virüsten korunmamızı sağlayacak kuralları askıya alarak kuyruğa girmek risktir. Pazar yerlerini doldurmak, risktir.

Çok sağlıklı görünen bir kişi bile size hastalık bulaştırabilir.

Türkiye olarak dünyadan önce mücadelemizin ikinci bölümündeyiz.

Gençlerin desteğine fikirlerine ihtiyacımız var. Salgını yeneceğiz, virüsle savaşırken, ondan yeni şeyler öğreneceğiz.

Yeni hayatımızda, kalabalık kuyruklar olmamalıdır. Maske ve mesafe iki ayrı tedbir değildir.

Yeni hayatımızda kuyruklar, AVM, stadyum, pazar yeri kalabalıkları, üç kişinin oturduğu koltuklar, tam kapasite çalışan asansörler olmamalıdır.

Kontrollü Sosyal Hayatın size kesin olarak önerdiği şey, 'Bir şey olmaz' cümlesinin üstünü çizmenizdir.

Kontrollü Sosyal Hayatın başarıyla uygulanması, sosyal alanın, salgın şartlarına göre yeniden düzenlenmesiyle mümkün olacaktır. "

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