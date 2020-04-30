Sağlık Bakanı Koca: Ölüm rakamları gizlenemez

Sağlık Bakanı Fahrettin koca, ölüm rakamları gizleniyor iddiasına cevap verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferansla gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenlendi, soruları yanıtladı.

Ölüm rakamlarının gizlendiğine yönelik iddialara yanıt veren Bakan Koca, şu açıklamalarda bulundu:

"HEKİMLERİMİZE GÜVENMİYOR MUSUNUZ"

"Özellikle gündem konusu olan ölümle ilgili son günlerde siyasetin maalesef konusu yapılmaya başlayan bir durum oldu. Burada her rakamın bir can olduğunu unutmayalım. Burada bu rakamların gizlenebilirliği mücadelede en önemli payı olan vatandaşlarımızdan asla gizli yapılamaz. Siz gizlediğiniz rakamlarla mücadeelede tedbiri vatandaşla alamazsınız. O rapora imza atan gurur kaynağı olan hekimlerimiz. Hekimlerimize güvenmiyor musunuz? Sağlık Bakanlığı mı imza atıyor."





"LÜTFEN BU KONUYU İSTİSMAR ETMEYELİM"

"1 Ocak-29 Nisan ölüm sayısı 160 bin 888. 2020 için 163 bin 191. Aradaki fark 2 bin 303. Beklenen ölümden bahsetmiyorum. Nüfus artışı nedeniyle ortalama son 5 yılda 2.89 gibi artıştan bahsetmiyorum. Peki, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden canlarımız 2 bin 992. Nerede bu hayali ölümler? Lütfen bu konuyu istismar etmeyelim. Ölümlerin kimlerin yüreğini nasıl yaktığını biraz düşünelim. Biz DSÖ'nün kodlamasıyla bütün dünyanın verdiği şekliyle pozitif olan vakaları bildiriyoruz. Şüpheli gördüğümüz hastalarımızı da asla tedaviden mahrum etmiyoruz. Filyasyonu uyguluyoruz. DSÖ 16 Nisan'a kadar bütün dünyaya PCR pozitif olan vakaların bildirilmesi şeklinde bir kod tanımlaması yapmıştı."