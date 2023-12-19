Sağlık Bakanı Koca: Şehir hastanelerinin bütçeyi yuttuğu iddiası bilgisizlik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bütçesinde şehir hastanelerine ayrılan payın artmadığını aksine azaldığını belirterek, "Şehir hastaneleri bütçeyi yutuyor, iddiası ya bilgisizlikten ileri geliyor veya maksatlıdır." ifadesini kullandı.

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AA & Ensonhaber

Türkiye'nin sağlık sektöründeki büyük atılımları, sağlık hizmetlerine adeta sınıf atlatan şehir hastanelerinin artmasıyla devam ediyor.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sık sık sağlık alanında yapılan çalışmaları ve yeni getirilen uygulamaları duyuruyor.

Ne var ki muhalefet, projeleri durdurmak için elinden geleni yapmayı da sürdürüyor.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehir hastaneleriyle ilgili iddialara yanıt verdi.

İddialar ya bilgisizlikten kaynaklı ya da maksatlı

Bakan Koca, şu bilgileri verdi:

Sağlık Bakanlığı bütçesi içinde şehir hastanelerine ayrılan pay giderek azalıyor, artmıyor. 2022 bütçesinde hizmet dahil kullanım bedeline ayrılan pay yüzde 14,3'tü. 2023 yılında bu oran yüzde 13,4'e düştü. 2024 yılı bütçesinde ise oran yüzde 11,4'e iniyor. 'Şehir hastaneleri her geçen gün bütçeyi yutuyor' iddiası ya bilgisizlikten ileri geliyor veya maksatlıdır.

Kamu bütçesi üzerinde yük olduğunu söylemek artık tamamen yanlıştır

Şehir hastanelerinin bugünkü değeriyle metrekaresi 1465 euroya mal edilecek şekilde yapıldığını da aktaran Koca, şunları kaydetti: