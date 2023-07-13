Sağlık Bakanı Koca, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Numan Kurtulmuş’a tebrik ziyaretleri devam ediyor.
Kurtulmuş, yeni dönemde TBMM Başkanlığı koltuğunu devraldı.
Kurtulmuş'a ziyaret
Kutlama ziyaretlerinden birine, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imza attı. Bakan Koca, makamında ziyaret ettiği Kurtulmuş'a başarı dileğinde bulundu.
Türkiye Yüzyılı mesajı
Sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Türkiye Yüzyılı" vurgusu yapan Koca, şunları aktardı:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sn. Numan Kurtulmuş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak başarı dileklerimizi sunduk.
Başkanlığında yürüteceği çalışmalarla Yüce Meclis'in Türkiye Yüzyılı yolunda büyük başarılar ortaya koyacağına inanıyoruz.