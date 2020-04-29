Sağlık Bakanı Koca'dan Emrullah Gülüşken açıklaması

Sosyal medyada 'akraba' olduklarını yönünde ortaya atılan iddialara gülümseyerek cevap veren Bakan Fahrettin Koca, "Benim hiçbir akrabalık bağım yok. Hiç tanımıyorum" dedi.

İsveç'ten tedavi için Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken ile ilgili çeşitli iddialar, sosyal medyanın gündeminde...

Buna göre Gülüşken'in, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir akrabalık bağı olduğu öne sürüldü.

BAKAN GÜLÜMSEYEREK AÇIKLADI

İddia Bakan Koca'ya, düzenlediği basın toplantısında soruldu. Soruyu duyunca önce gülümseyen Sağlık Bakanı Koca, sonrasında konuya açıklık getirdi.

Bakan Koca: Emrullah Gülüşken akrabam değil İZLE

"HİÇ TANIMIYORUM"

Fahrettin Koca, Emrullah Gülüşken ile bir akrabalıklarının bulunmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Benim hiçbir akrabalık bağım yok. Hiç tanımıyorum. Aracı olanlarla da hiçbir bağım yok. Sosyal medyadan bilgilendirme yapıldı. Devamında bana bu bilgi ulaştırıldı. İsveç Büyükelçimizle de görüşerek 'Bu hastanın Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor mu?' diye sordum. Sonrasında Türkiye'ye getirildi. Şu anki tedavisi Ankara Şehir Hastanesi'nde sürüyor. Getirilmesinin en büyük sebebi, kalp rahatsızlığının söylenmiş olmasıydı."