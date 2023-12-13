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Sağlık Bakanı Koca'dan kürsüde fenalaşan Hasan Bitmez'in durumu hakkında yeni açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan kürsüde fenalaşan Hasan Bitmez'in durumu hakkında yeni açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in sağlık durumuyla ilgili konuştu. Bakan Koca "Solunum ve kalp akciğer pompasıyla hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumu düne göre daha ciddi" dedi.